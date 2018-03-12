Samanyolu Haber /Gündem / 'Şayet bir ülkenin ileri gelenleri refah ve lüks içinde şımarıkça yaşıyorsa...' /12 Mart 2018 12:43

'Şayet bir ülkenin ileri gelenleri refah ve lüks içinde şımarıkça yaşıyorsa...'

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık Bamteli sohbeti 'Mütrefin' başlığıyla yayınlandı

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Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Hârun olma iddiasıyla ortaya atılıp hiçbir ölçü ve kural tanımadan ve hiçbir ahlâkî kaygı taşımadan dünyevî zevkler peşinde koşup şımararak Kârûn’laşan kimseler hemen her dönemde mevcuttur.

* Her dönemde Kârûn ve Sâmirî gibi kimseler Firavun ve benzerlerinden daha tehlikeli olmuşlardır; zira Hazreti Musa ile Firavun arasında kırmızı çizgiler vardır; diğerleri ise, ehl-i nifaktır.

* Şayet bir ülkenin ileri gelenleri nimet, refah ve lüks içinde şımarıkça yaşıyorlarsa, azap o beldenin üzerine hak olur.

* Mustafa Sabri Bey, “Bir mübtedînin Mutezilî olmaması ve bir müntehînin de Cebrî olmaması mümkün değildir.” der; fakat en güzeli İmam Mâturidî’nin orta yolunu esas almak olsa gerektir.

* Allah (celle celâluhu) engin rahmet ve keremiyle bir damlaya deryaları lütfediyor, bir zerreye güneşler vermekle mukabelede bulunuyor. 

* “Lezâiz çağırdıkça ‘Sanki yedim!’ demeli; ‘Sanki yedim!’i düstur eden, bir mescidi yemedi!” Hususiyle günümüzde iktisat etmeli ve muhtaçların imdadına yetişmeli!.

* Verirsin, verirler; verirsin, verirler!.. Bu “Verirsin!”de seninki yine damla; “Verirler!” ise, derya; verirsin zerre, verirler güneşler, kehkeşanlar!..

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