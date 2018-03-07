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Savunmaya da imkan yok.. 8 Avukata gözaltı kararı
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Savunmaya da imkan yok.. 8 Avukata gözaltı kararı
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07 Mart 2018 15:53
Savunmaya da imkan yok.. 8 Avukata gözaltı kararı
Ankara'da Hizmet Hareketi soruşturmalarında avukatlık yapan 8 Avukat hakkında gözaltı kararı çıkartıldı..
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 avukat hakkında gözaltı kararı alındı. Savunmayı simdirmeye yönelik bu karara yine ByLock kullanıcısı bahanesi öne sürüldü...
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