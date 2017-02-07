Samanyolu Haber /Spor / Savcılık Volkan Demirel'e soruşturma açtı /07 Şubat 2017 11:46

Savcılık Volkan Demirel'e soruşturma açtı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlattı.

Savcılık Volkan Demirel'e soruşturma açtı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcıları Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 17 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sprots Arena'da oynanan basketbol maçında taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.
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