Samanyolu Haber /Gündem / Savcılığın hızı şaşırttı: Babacan dönemi Hazine çalışanları ifadeye çağrıldı /04 Temmuz 2019 13:42

Savcılığın hızı şaşırttı: Babacan dönemi Hazine çalışanları ifadeye çağrıldı

Ali Babacan’ın bakanlığı döneminde İzmir Askeri Casusluk soruşturmasına dahil edilen dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarının "bilgilerine başvurulmak üzere" ifadeye çağrıldığı iddia edildi.

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Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski ekonomi bakanı Ali Babacan hakkında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılık dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını “bilgilerine başvurmak üzere” ifadeye çağırdı.

Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Ali Çevik, Babacan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. 

ESKİ ÇALIŞANIN SUÇ DUYURUSU

Çevik’in suç duyurusu üzerine Babacan hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında İzmir Askeri Casusluk davası kapsamında Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi'ne davet etti.
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