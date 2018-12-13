Savcılarla işbirliğine giden Trump'un eski avukatına üç yıl hapis

Michael Cohen, Ağustos ayında New York’taki federal savcılar tarafından yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.





Cohen seçimden hemen önce, Trump’la ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels’a 130 bin dolar ve Karen McDougal’a da 150 bin dolar ödendiğini itiraf etmişti.





Cohen, ödemelerin Trump’ın yönlendirmesiyle yapıldığını belirtmişti.





Trump bu iki kadınla ilişki yaşadığı iddialarını yalanlıyor.





Cohen’e verilen ceza, federal savcıların talebiyle uyumluluk gösteriyor. Cohen’e 6 Mart’ta teslim olması emri verildi.





Mahkemeye eşi ve iki çocuğuyla gelen ve savunma masasında tek başına duran Cohen’in, cezası açıklandığı sırada kafasını hafifçe salladığı ve gözlerini kısa süreyle kapattığı görüldü. Cohen mahkeme önündeki son ifadesi sırasında da oldukça üzgün göründü ve göz yaşlarını tutamadı.





ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı William H. Pauley III, Cohen’in yazın suçunu itiraf etme ve federal savcılarla işbirliğine gitme kararından dolayı ılımlı ölçüde bir krediyi hak ettiğini ancak soruşturmaya sağladığı katkıların “geçmişteki tüm suçlarını silmediğini” söyledi. Yargıç, “Sayın Cohen, izlediği yolda bir ara ahlaki pusulasını kaybetmiş görünüyor. Bir avukat olarak Sayın Cohen bunları daha iyi bilmeliydi” diye konuştu.





Cohen de, cezasının açıklanmasından hemen önceki ifadesinde, yoldan sapmasına Trump’a sadakatinin yol açtığını söyledi.





Cohen, “Bu adama körü körüne bağlılığım beni aydınlık yerine karanlık yola sürükledi. Onun kirli işlerini örtbas etmenin benim görevim olduğunu hissettim” dedi.







Kamuoyundan özür dileyen ve jüriye bakarak "Doğruları bilmeye hakkınız var ve size yalan söylemek adilce değildi" diyen Cohen, ifadesinin sonunda, "Gerçekten üzgünüm ve size söz veriyorum daha iyi olacağım" diye konuştu.





Cohen’in avukatları, müvekillerinin savcılarla işbirliğine işaret ederek, cezada indirim talebinde bulundu. Avukat Guy Petrillo duruşmada yargıca hitaben Cohen için, “Ülkemizin en güçlü kişisine karşı deliller ortaya koymak için öne atıldı” ifadesini kullandı.





Bu arada bir danışmanı, Cohen’in, özel savcı Robert Mueller Rusya soruşturmasının tamamladıktan sonra “bildiği her şeyi kamuoyu önünde açıklayacağını” söyledi.





Lenny Davis, Cohen’in “Donald Trump’ın yıllar boyu süren kötü davranışları hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam ettiğini” belirtti.





Daha önce Cohen’in avukatlığını yapan Davis, “doğruları ve gerçeklerle yalanlar arasında farkı öğrenme çabasına ilgi gösteren” herhangi bir Kongre komisyonunun önünde ifade vermesi için Cohen’e yardımcı olacağını kaydetti.





Cohen mahkeme salonundan ayrılırken bir açıklama yapmadı.





52 yaşındaki Cohen, Ağustos ayında kişisel işleriyle alakalı 1,4 milyon dolar vergi kaçırdığını da itiraf etmişti. Cohen'e bu miktarı devlete geri ödemesi, asılsız bilgi vererek bankadan aldığı 500 bin doları da iade etmesi ve 50 bin dolar para cezası da verildi.





Rusya'yla işbirliği iddialarını reddeden Trump özel yetkili savcı Mueller’ın eski danışmanlarını kendisi, seçim kampanyası ve şirket faaliyetleri hakkında yalan söylemeye zorladığını savunuyor.





Hem savcılık hem de Cohen iki kadına yapılan ödemenin seçim kampanyalarının finansmanı yasasını ihlal ettiğini, 2006 ve 2007 yılında yaşadığı iddia edilen ilişkileri örtbas etmek için ödemelerin Trump’ın yönlendirmesiyle yapıldığını söylüyor. Federal yasa uyarınca bir seçim kampanyasına yapılan her parasal katkının açıklanması ve bireysel bağışın 2700 doları geçmemesi gerekiyor.





ABD Başkanı Trump Reuters haber ajansına verdiği mülakatta yapılan ödemelerin seçim kampanyasına katkı bağlamında değerlendirilemeyeceğini ve herhangi bir ihlalin olmadığını savundu.





Başkan Trump “Michael Cohen bir avukat. Ne yapılacağını bilmesi icap ediyor. Bu sebeple avukatlara para ödeniyor” diyerek sorumluluğu bir kez daha eski kişisel avukatı Michael Cohen’e yükledi.





Demokratlar Cohen’in iki kadına yaptığı ödemelerle bağlantılı olarak Trump’ın azledilme olasılığının belirdiğini iddia etmiş, ödemelerin şeffaf şekilde açıklanmaması sebebiyle seçim kampanyasının finansmanı yasasının ihlal edildiğini savunmuştu.





Trump Reuters’a verdiği röportajda azledilme olasılığı ile ilgili bir endişesi olmadığını söyledi. Trump “Yanlış bir şey yapmayan ve ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan birisini azletmek zor” ifadelerini kullandı.





Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de yapılan ödemelerin seçim kampanyalarının finansmanı yasasının ihlali olarak değerlendirilmeyeceğini çünkü ödemelerin Trump’ın itibarını korumak amacıyla yapıldığını, Trump Başkan adayı olmasa da bu ödemelerin yapılacağını savundu.





Cohen 30 Kasım’da soruşturmada işbirliği yaptığı ve bilgi sağladığı gerekçesiyle hapis cezası verilmemesini talep etmişti. Ancak savcılar Cohen için öngörülen 4-5 yıl hapis cezasında az miktarda indirime gidilmesi önerisinde bulunmuştu.





Savcılar Cohen’in iki kadına yapılan ödemelerle ilgili olarak soruşturmada faydalı bilgi paylaştığını söylemiş ancak Cohen’in resmi bir işbirliği anlaşması imzalamaktan kaçındığını belirtmişti. Resmi işbirliği anlaşması, Cohen’in bütün suç geçmişi ve başkalarının işlediği suçlar konusunda bilgi sahibi olup olmadığı konusunda savcıları bilgilendirmesini gerektiriyor. O nedenle savcılara göre Cohen’in resmi olarak böyle bir işbirliği yapmaması tanık olarak güvenilirliğini sınırlıyor.





Cohen, Mueller’ın kendisine yönelttiği suçlamaları kabul ettiğinde Donald Trump’ın Moskova’da gökdelen projesiyle ilgili görüşmelerin zamanlaması konusunda Kongre’ye yalan söylediğini de itiraf etmişti. Cohen iki komisyona verdiği ifadede bu konuyla ilgili görüşmelerin 2016 yılı Ocak ayında yani Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerinden önce sona erdiğini söylemişti. Oysa görüşmelerin aslında 2016 Haziran ayına kadar yani Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adaylığını garantilemesi sonrasında da devam ettiği belirlenmişti.





Özel yetkili savcı Mueller ise Cohen’in Trump’ın kampanyası ve Rusya arasındaki irtibata ilişkin değerli bilgi sağladığı gerekçesiyle daha az ceza verilmesi önerisinde bulunmuştu.





Amerikanın Sesi