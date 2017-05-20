Savcıdan kanamalı hamile kadına işkence!

Kanamalı hamile kadın zindanda tutuluyor





Şenay Olgun 25.02.2017 İstanbul'a giderken Zonguldak Savcısı Onur Üzgül'ün talebi ile gözaltına alınıp Zonguldak'a götürüldü.





Şenay Olgun, hamile olmasına rağmen, hakkındaki iftiracı beyanları ve hiç kullanmadığı bylock gerekçesi ile tutuklandı.





4 yaşında bir çocuğu olan Şenay Olgun, riskli bir hamilelik geçiriyor. Kendisiyle aynı koğuşta iki verem hastası bulunuyor ve bu durum Şenay Olgun için çok ciddi risk oluşturuyor.





Şenay Olgun'un kötü beslenme şartları nedeniyle hamile olmasına rağmen kilo kaybı yaşadığı belirtiliyor.





Savci Onur Üzgül, kendisine Olgun'un hakkında tüm bilgiler ve sağlık raporlarının verilmesine rağmen itirazları dikkate almadı. Olgun, daha önce düşük yapmıştı ve bu da savcıya belirtildi.





KANAMA GEÇİRDİ REVİRE SEVK EDİLMEDİ







Olgun'un açık görüşlerde verdiği bilgilere göre, cezaevinde rahatsızlanıp kanama geçirmesine rağmen revire sevki yapılmadı.





Savci Üzgül, "tutuklu kalmasında sakınca yoktur" diyerek 10 haftalık hamile Olgun'u düzenli kontrolörlere de gönderilmesini engelledi.





Daha önce bel kayması yaşayan ve bir çocuk düşüren Olgun'un, düzenli yürüyüş yapması ve yeterli beslenmesi gerekiyor. Ancak cezaevinde spor hakkı tanınmadığı gibi hamilelikte beslenme için gerekli gıdalar da içeri sokulmuyor.