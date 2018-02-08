Savcıdan itiraf: Polisler cemaat gözaltılarıyla uğraşıyor, torbacılar kol geziyor

Yücetürk, “Ankara’daki Emniyetin içindeki uyuşturucu madde bürosu doğrudan F… soruşturmalarında hâkim ve savcıların soruşturmalarıyla ilgilendiler yani kendi uzmanlık alanlarının dışına çıktılar ve bu tabii, ciddi anlamda bir zafiyet oluşturdu.” dedi.







Yücetürk şöyle devam etti: “Bu, işin geldiği noktayı gösteriyor ama burada, tabii, kolluğun bir zafiyeti var. Kolluğun zafiyeti kolluk bu işle ilgilenmiyor diye değil, bu dönemde öncelikler değişti, öncelikler değişince, burada bir alanda polis çekilince burayı, tabii, o gayrimeşru, daha organize olan, rantı büyük olan uyuşturucu kaçakçıları doldurdu, o anlamda da bir sıkıntısı var yani. ”





Suriyeli ve Afgan çocuklar torbacı oluyor





Suriyeli ve Afganlı çocukların uyuşturucu işinde ciddi biçimde kullanılmaya başlandıklarına ‘çok daha büyük bir tehlike bizi bekliyor’ sözleriyle dikkat çeken Yücetürk, “Afgan ve Suriyeli çocuklar ne yaptıklarını da bilmiyorlar, ne sattığını bilmiyor, köşede duruyor, bunu satacaksın, günlük 50 lira vereceğim diyorlar. Bizim Türklerin, torbacıların bu işten günlük kazancı 500 liraysa, Suriyeliler 100 liraya yapıyorsa Afganlar da 50 liraya yapıyor” diye konuştu.





Uyuşturucu madde kullanan çocukların bir süre sonra satıcı haline geldiğini ifade eden Yücetürk, “Cezalara baktığımızda caydırıcı olmadığını görüyoruz. Halk arasında ‘uyuşturucu madde kullanımına ceza verilmiyor’ gibi bir algı var. Cezai yaptırımı ile tedavi tekniğini birlikte uygulamak gerekiyor” diyen Yücetürk, Ankara’nın gelir düzeyi daha yüksek Çankaya ve Çayyolu tarafında madde kullanımının, varoşlarında, gecekondularında yaşayan çocuklara kıyasla çok az olduğunu söyledi