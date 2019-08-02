Savcı SETA'nın fişleme raporunda suç görmedi

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), SETA Vakfı’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” raporu hakkında 8 Temmuz’da yaptığı suç duyurusuna başsavcılıktan yanıt geldiğini açıkladı.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’ndan gelen yanıtta raporun, “düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine" yer verildi.





Başsavcılık ayrıca, MLSA’nın suç duyurusunda belirttiği üzere raporda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, suç işlemeye alenen tahrik, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gibi suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığını vurguladı.







MLSA Eş-Direktörü Veysel Ok ise başsavcılığın kararını şöyle değerlendirdi: “İfade özgürlüğü kararı verilmesi çok ironik çünkü Türkiye’de mesleğini icra eden gazetecilerin faaliyetlerine sürekli dava açan, çeşitli terör suçları yönelten savcılıkların ifade özgürlüğünün yalnızca hükümet yanlısı kurum ve medya organlarına yaraşır bir hak olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bu karara karşı itirazımızı yapacağız ve aynı şekilde yerel ve uluslararası tüm hukuk mekanizmalarını işleteceğiz.”

