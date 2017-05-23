Samanyolu Haber /Gündem / Savcı önce tuhaf sorular sordu, ardından tutuklamaya sevk etti! /23 Mayıs 2017 15:13

Savcı önce tuhaf sorular sordu, ardından tutuklamaya sevk etti!

Açlık grevinin 76. gününde tutuklamaya sevk edildiler, savcının tuhaf soruları güne damga vurdu.

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Gülmen ve Özakça hakkında tutuklama talebi!

Açlık grevinin 76'ıncı gününde olan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen hakkında tutuklama talep edildi.

Dün evleri basılıp kapıları kırılarak gözaltına alınan Gülmen ve Özakça, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra bugün adliyeye sevkedilmişlerdi. Savcılıktaki sorgularının ardından Gülmen ve Özakça, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.

Gülmen ve Özakça'nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, Twitter hesabından "Tutuklamaya sevk! Akıl ve ahlakın birlikte iflası... #NuriyeVeSemihYalnizdegildir" paylaşımını yaptı.
 
SAVCIDAN TUHAF SORULAR

Savcı, "Ölüm orucu eylemi yapmanız konusunda size ne tür menfaatler sunulmaktadır?" diye sordu.

Savcı tarafından ayrıca Gülmen ve Özakça'ya "Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği yaparak ülkemizde Gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?" diye soruldu.

Gülmen ve Özakça'ya sorulan tuhaf soruları Avukat Selçuk Kozağaçlı paylaştı:

Semih'e sorulabilen tek soru: "Gitar çalıp şarkı söylediğin bir video paylaşılmış, sen de beğenmişsin, paylaşanların örgüt üyesi olabilecegini düşündün mü?"

Polisten dahiyane sorular: "Masumane hak arayışı görünümündeki bu eylemlerin asıl amacı nedir?"

"Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği yaparak ülkemizde gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?"

"Yaptığınız eylemlerle hak arayışından uzak halkta kin ve nefret uyandıran eylem tarzı yapmanızın amacı nedir" derin akıl, derin türkçe! 

"Ölüm orucu eylemi yapmanız konusunda size ne tür menfaatler sunulmaktadır?" Karmaşık kafalar, cevabı ne olabilir?
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