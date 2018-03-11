Samanyolu Haber /Gündem / Savcı nişanlısıyla kavga etti, polislerle kaldığı yurdu bastı /11 Mart 2018 14:13

Savcı nişanlısıyla kavga etti, polislerle kaldığı yurdu bastı

Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca polislerle yurdu bastı.

SHABER3.COM

Samsun'da Savcı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurdu bastı. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Tartışmanın ardından genç kız, savcının telefonlarına cevap vermedi.

'BEN SAVCIYIM ÇAĞIRIN GELSİN'

Bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti, iddiaya göre, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise, "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi.

YURT AYAĞA KALKTI

Aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını öne sürerek, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen 'Ben gidiyorum hoşçakal' gibi mesaj üzerine endişelenip yurtta gittiğini ifade etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi. 
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