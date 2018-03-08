Savcı kararını haberleştiren muhabire Erdoğan'a hakaretten soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ Man Adası’ndaki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.



Ankara başsavcılığı da belgelerle ilgili soruşturma başlatmış, belgelerin gerçek olduğunu kaydetmiş, takipsizlik kararı vermişti.



Uludağ da bu kararı gazetesinde haberleştirmişti.

Haber yaptın suçlusun!



Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Uludağ hakkında 19 Şubat’ta İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Özel, ‘Dosya kapatıldı ama… Savcılık: Man belgeleri gerçek’ başlığını ve ‘Savcılık ‘vergi kaçırma varsa biz bakmıyoruz’ dedi’ arabaşlığını suçlama konusu yaptı.



Avukat, haberle cumhurbaşkanının küçük düşürülmek istendiğini ve kişilik hakları ihlal edildiğini belirtilerek takipsizlik kararının yayınlandığı kaydetti, gazetenin ‘iddiaları yayımlamayı ve çarpıtılmış başlıkla sunmayı sürdürerek Erdoğan’ın şahsına ve itibarına kastedildiği’ öne sürüldü.



‘Man adaları gerçek’ başlığının ilk görüşte savcılığın şüphelileri suçlu bulduğu algısına sebep olduğu savunulan dilekçede, ‘Savcılık: Vergi kaçırma varsa biz bakmıyoruz’ şeklindeki başlıkla da bir vergi kaçırma eyleminin kesin olarak mevcut olduğunu ama savcılığın bu hususta yetkili olmadığını bildirdiğinin yansıtılmaya çalışıldığı savunuldu.



Özel, şunları kaydetti: “Görüldüğü üzere Cumhuriyet gazetesi her zamanki gibi müvekkilim aleyhine yayın yapma stratejisi nedeniyle yeni müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan’a atılan asılsız iddiaları fırsat bilerek çarpıtılmış başlıklarla haberleştirmiştir. Cumhuriyet gazetesi gibi her fırsatta müvekkilimi kamuoyu önünde karalamayı ve suçlamayı yayın politikası haline getirmiş Birgün ve Sözcü gazeteleri de bu iddiaların çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasında öncülük etmekte, müvekkilimin şahsına ve itibarına yönelik saldırı eylemlerini birlikte gerçekleştirmektedirler.”



Özel’in şikayeti sonrası savcılık aynı gün ‘Erdoğan’a hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatarak gazeteciyi ifadeye çağırdı.