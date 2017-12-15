Samanyolu Haber /Gündem / Savcı İrfan Fidan'nın uydurduğu sahte mektup için ne dediler ? /15 Aralık 2017 19:51

Savcı İrfan Fidan'nın uydurduğu sahte mektup için ne dediler ?

ABD’de devam eden Zarrab Davası’nda Hakan Atilla’nın tanık Hüseyin Korkmaz’a sorduğu Gülen imzalı mektubun sahte delil olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın basın toplantısı düzenleyerek savunduğu mektuba ilişkin olarak Fethullah Gülen’in avukatları bir açıklama yayınladı. Resmi Twitter hesabından yapaılan açıklamada, szkonusu mektup için, ‘Şunu net olarak ifade edelim ki; bu iddia ve iddiaya dayanak olarak gösterilen belge ABD’deki yargılamada kullanılmak üzere ÜRETİLMİŞ ve UYDURULMUŞ bir safsatadan başka bir şey değildir.’ denildi

İŞTE O AÇIKLAMA

Sayın Gülen tarafından ‘Muhterem Asliye Ceza Hâkimi’ başlığı ile bir mektup yazıldığı ve ABD’de görülen davada yargılanan Hakan Atilla’nın avukatları tarafından da bu belgenin dosyaya sunulduğu belirtilerek gerçek dışı bazı iddialarda bulunulmaktadır.

Sayın Gülen tarafından bu şekilde bir mektup yazılmadığı gibi tutuklu olan kişilerin tahliye edilmesi için de herhangi bir yargı mensubuna ricada bulunulmamıştır. Şunu net olarak ifade edelim ki; bu iddia ve iddiaya dayanak olarak gösterilen belge ABD’deki yargılamada kullanılmak üzere ÜRETİLMİŞ ve UYDURULMUŞ bir safsatadan başka bir şey değildir.

Müvekkilimin yazdığı mektubun kendisinde bulunduğu iddia edilen kişi, 27 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınmış ve bilgisayarlarına da el konulmuştur. El konulduğu tarihten itibaren 17 ay geçmiş olmasına rağmen, ne mektubun ele geçirildiği iddia edilen kişinin dosyasına ne de mektubun gönderildiği iddia edilen hakimler hakkında açılan davaya söz konusu belge sunulmamıştır. Madem çok önemli bir delil neden bu dosyaya sunulmamıştır da ABD’deki mahkemeye sunulmuştur. Bu durum dahi belgenin uydurma olduğunu göstermek için yeterlidir.

Bu safsata belge bir kez daha göstermiştir ki, ne yazık ki, iktidarın talimatlarıyla hareket eden bazı yargı mensupları uydurulmuş belge ve delillerle masum insanları özgürlüğünden mahrum etmektedir.

Saygılarımızla…
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