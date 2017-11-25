Savcı ‘Gülen’i karalama filmi’ni soruşturuyor

ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Fethullah Gülen aleyhine hazırlattığı iddia edilen belgesel filmi soruşturuyor.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre savcılık, belgesel film ekibinde yer alan bazı kişilerin ifadesine başvurdu.





Haberde, yarım kalan belgesel filmin 15 Temmuz darbe girişminde Gülen’i suçlu göstermek üzere kurgulandığı vurgulandı.





Film projesinde yer alan bağımsız gazeteci David Enders, Flynn’e ait Flynn Intel Group adlı şirketin belgeselin yapımında üstlendiği rolün gizlendiğini söyledi. Enders’in aktardığına göre, Flynn’in iş ortağı “Bu işteki rolümüzün bilinmesini istemiyoruz,” uyarısında bulunmuş.





Özel yetkili savcı, Gülen’i karalamak üzere hazırlanması planlanan ancak tamamlanamayan filmle ilgili başka tanıkların ifadesine de başvuracak.





Savcılık ayrıca Mike Flynn’in oğlunun “Gülen’i kaçırma planı” ile ilgisini araştırıyor.