Samanyolu Haber /Gündem / Savcı ‘Gülen’i karalama filmi’ni soruşturuyor /25 Kasım 2017 09:47

Savcı ‘Gülen’i karalama filmi’ni soruşturuyor

Wall Street Journal'ın haberine göre özel yetkili savcı, Michael Flynn'in 15 Temmuz darbe girişimini Fethullah Gülen'e yıkmak üzere hazırlattığı ancak yarım kalan filmi soruşturma kapsamına aldı.

SHABER3.COM

ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Fethullah Gülen aleyhine hazırlattığı iddia edilen belgesel filmi soruşturuyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre savcılık, belgesel film ekibinde yer alan bazı kişilerin ifadesine başvurdu.

Haberde, yarım kalan belgesel filmin 15 Temmuz darbe girişminde Gülen’i suçlu göstermek üzere kurgulandığı vurgulandı.

Film projesinde yer alan bağımsız gazeteci David Enders, Flynn’e ait Flynn Intel Group adlı şirketin belgeselin yapımında üstlendiği rolün gizlendiğini söyledi. Enders’in aktardığına göre, Flynn’in iş ortağı “Bu işteki rolümüzün bilinmesini istemiyoruz,” uyarısında bulunmuş.

Özel yetkili savcı, Gülen’i karalamak üzere hazırlanması planlanan ancak tamamlanamayan filmle ilgili başka tanıkların ifadesine de başvuracak.

Savcılık ayrıca Mike Flynn’in oğlunun “Gülen’i kaçırma planı” ile ilgisini araştırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcı ‘Gülen’i karalama filmi’ni soruşturuyor Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:14