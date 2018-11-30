Samanyolu Haber /Gündem / Savcı 'Ergenekon silahlı terör örgütü yok' mütalaası verdi /30 Kasım 2018 15:44

Savcı 'Ergenekon silahlı terör örgütü yok' mütalaası verdi

Yargıtay'ın usul ve esastan bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığı kanıtlanamadı" diyerek sanıklara terör suçundan ceza verilmemesini istedi.

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AKP'nin 17 Aralık soruşturmaları sonrasında 'kumpas' olarak nitelemeye başladığı ve çıkan karara rağmen Yargıtay'da usul ve esastan bozulan 235 sanıklı Ergenekon davasında, savcılık mütalaasını açıkladı. 

Savcılık 'örgütün' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi.

26 sanık hakkında ceza isteyen savcı, Danıştay saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 201 sanık hakkında beraat ve düşme, 32 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.
Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.

Yargıtay 2016 yılında Ergenekon davasının yeniden görülmesine hükmetmişti. Hem usul hem de esastan bozma gerekçeleri sunan Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti

2006'da Danıştay'a düzenlenen ve ikinci daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının dosyası Yargıtay'ın kararı ile 2009 yılında Ergenekon davası ile birleştirilmişti. 
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