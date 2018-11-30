Savcı 'Ergenekon silahlı terör örgütü yok' mütalaası verdi

AKP'nin 17 Aralık soruşturmaları sonrasında 'kumpas' olarak nitelemeye başladığı ve çıkan karara rağmen Yargıtay'da usul ve esastan bozulan 235 sanıklı Ergenekon davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.





Savcılık 'örgütün' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi.







26 sanık hakkında ceza isteyen savcı, Danıştay saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 201 sanık hakkında beraat ve düşme, 32 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.





Yargıtay 2016 yılında Ergenekon davasının yeniden görülmesine hükmetmişti. Hem usul hem de esastan bozma gerekçeleri sunan Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti





2006'da Danıştay'a düzenlenen ve ikinci daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının dosyası Yargıtay'ın kararı ile 2009 yılında Ergenekon davası ile birleştirilmişti.