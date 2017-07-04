Samanyolu Haber /Gündem / Savcı Damat Albayrak'ın eski maillerini bile 'Devlet Sırrı' saymış.. /04 Temmuz 2017 09:46

Savcı Damat Albayrak'ın eski maillerini bile 'Devlet Sırrı' saymış..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ilgili haberleri nedeniyle tutuklu bulunan gazetecilerin iddianamesinden ilginç detaylar ortaya çıktı.. Savcı Albayrak'ın bakan olmadan önceki maillerini bile devlet sırrı saymış..

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Damat Albayrak'ı abisini yönettiği  Sabah gazetesi,Berat Albayrak haberleri  nedeniyle 188 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Öğreten, Kanaat ve Çelik hakkındaki iddianamenin detaylarını yayınladı
İddianameyi hazırlayan savcı Yakup Ali Kahveci, Öğreten ile ilgili değerlendirme bölümünde Albayrak’ın e-postalarının ‘duruma göre devlet sırrı’ olabileceğini öne sürerek ‘devlet sırrı’ kavramına yeni bir anlam kazandırdı. Savcı Kahveci, yapılanın ‘gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğini’ de savundu.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Öğreten’in 19, Kanaat’in 24, Ömer Çelik’in de 16.5 yıla kadar hapsi istendi. Aralık 2016’daki 24 günlük gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan gazeteciler Derya Okatan, Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun ise 16.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

‘Algı amaçlı’

İddianamede, Albayrak ile ilgili haberlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Albayrak şahsında hükümeti yıpratmak amaçlı yapıldığını iddia etti. Bakanlığın stratejik faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgilerin manipüle edildiğini öne süren savcı, ‘bu suretle milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğunu’ ileri sürdü.

Savcı Kahveci, gazetecilerin elde edilen bilgileri Twitter’da oluşturulan bir grup aracılığıyla elde ettiklerini aktardı ve şu değerlendirmesiyle gazeteciliğe soyundu: “...şüphelilerin sosyal ve eğitim durumları göz önüne alındığında bahsi geçen hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirilen bu verilerin bu özelliklerini bilebilecek durumda oldukları, bu nedenle de savunmalarında bahsi geçtiği üzere, bu faaliyetlerinin gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği...”
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