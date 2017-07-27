Savcı Arınç'a verilen cezayı az buldu

Savcıdan Bülent Arınç itirazı: Bu para az…





Bolu’da 2012’den itibaren yerel gazetede Fethullah Gülen Hocaefendi'ye hakaret eden yazılar yazan İmdat Aslan, TEM’in Bolu Dağı Mevkii’nde bulunan alışveriş merkezinin de Cemaat'le bağı olduğunu iddia etti. Aslan, 2015 yılı Aralık ayında söz konusu alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla suçlayarak eleştirdi. Aslan, bu eleştirisi nedeniyle katıldığı televizyon programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sonunda Arınç hakkında dava açıldı.





GÜNLÜĞÜ 20 TL’DEN 7 BİN 80 TL PARA CEZASI







Geçen 13 Nisan’da Bolu Adliyesi’ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan Arınç, hakaret kastı bulunmadığını söyledi. Mahkeme, ‘Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret’ suçunu işlediğine kanaat getirdiği Arınç’a, günlüğü 20 TL’den 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.





SAVCI PARA CEZASINI AZ BULDU





Cumhuriyet Savcısı Ömer Albayrak, Arınç’a verilen para cezasını az bularak yerel mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi. Savcı, Bülent Arınç’ın mahkemede kimlik tespiti sırasında aylık 12 bin TL geliri olduğunu beyan ettiği hatırlatırken TCK’nın, ‘En az 20 ve en fazla 100 TL olan 1 gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir’ hükmündeki 52/2’nci maddesine vurgu yaptı. Asgari ücretle çalışan bir sanığa verilecek adli para cezasının gün karşılığının, kişinin ekonomik durumu gereği alt sınırdan belirleneceğini ifade eden savcı, “Gelir miktarı asgari ücret olan bir kişi ile aylık geliri 12 bin TL olan mevcut sanık hakkında adli para cezasının gün karşılığının aynı olmasının hakkaniyete ve adalete aykırı olacağı su götürmez bir gerçektir. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunan Bolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının istinafen kaldırılması arz olunur” dedi.

Savcının talebini değerlendirecek Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bekleniyor.