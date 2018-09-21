Samanyolu Haber /Gündem / Savcı 6 gazeteci için verilen müebbetlerin onanmasını istedi /21 Eylül 2018 22:01

Savcı 6 gazeteci için verilen müebbetlerin onanmasını istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı, aralarında Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 gazeteci için yerel mahkemece 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını istedi.

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15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazetecinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklara yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını talep etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu Nazlı Ilıcak, Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek, Ahmet Altan ve tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda TCK 309/1. maddesindeki "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın istinaf edilmesi üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince duruşma açılarak yeniden yargılama yapıldığı aktarılan mütalaada, bu yargılama sonucunda tespit edilen hususlarla birlikte sanıkların ilk derece mahkemesince hüküm altına alınan karara karşı yaptıkları istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmesi istendi.

Bu kapsamda, savcılık mütalaasında tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını talep etmiş oldu.

Öte yandan mütalaada, tutuklu olan sanıkların bu hallerinin de devamına karar verilmesi istendi.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşma, yargılanan gazetecilerin mütalaaya karşı beyanlarının alınması için 2 Ekim Salı gününe ertelendi.
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