Samanyolu Haber /Gündem / Savcı 20 bin akademisyeni şüpheli yaptı! /18 Aralık 2017 12:47

Savcı 20 bin akademisyeni şüpheli yaptı!

15 Temmuz gerekçesiyle çıkartılan OHAL kapsamında üniversitelerden 6 bine yakın akademisyen mesleklerinden atıldı. Ankara’da savcılığın başlattığı yeni bir soruşturmada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sorularının 2005-20013 yılları arasında Cemaat mensuplarına dağıltıldığı öne sürülerek 20 bin kişi incelemeye alındı.

SHABER3.COM

2005-2013 yılları arasındaki tüm Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) sorularının çalındığı iddia edildi. Savcılık, bu dönemde üniversiteye giren 27 bin kişiden 20 binini ”şüpheli” belirledi. Ayrımın nasıl yapıldığı ise bilinmiyor. ÖSYM, ‘yardımcı doçent’ ve ‘doçent’ unvanlı akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişileri, dil sınavından ‘eşdeğer’ sınava aldı.

İddiaya göre bu kapsamda Savcılık 2005-2013 yılları arasında yapılan toplam 16 adet sınavı incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında incelenen 16 sınava ait tüm soruların Cemaat mensuplarına dağıtıldığı iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcı 20 bin akademisyeni şüpheli yaptı! Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:37