Savcı 20 bin akademisyeni şüpheli yaptı!

2005-2013 yılları arasındaki tüm Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) sorularının çalındığı iddia edildi. Savcılık, bu dönemde üniversiteye giren 27 bin kişiden 20 binini ”şüpheli” belirledi. Ayrımın nasıl yapıldığı ise bilinmiyor. ÖSYM, ‘yardımcı doçent’ ve ‘doçent’ unvanlı akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişileri, dil sınavından ‘eşdeğer’ sınava aldı.







İddiaya göre bu kapsamda Savcılık 2005-2013 yılları arasında yapılan toplam 16 adet sınavı incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında incelenen 16 sınava ait tüm soruların Cemaat mensuplarına dağıtıldığı iddia edildi.

