''Savaşırsak resmen İran'ın sonu olur''

ABD ve İran arasındaki tansiyon artıyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin Pazar günü ABD ile savaştan korkmadıkları yönündeki açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Selami, haber ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında İran ordusunun savaş istemediğini, ancak savaştan da korkmadığını söylemiş, ABD birliklerini yenmenin kolay olacağını çünkü - Devrim Muhafızları'nın aksine - ölümden korktuklarını savunmuştu.





Açıklama sonrası ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı Twitter mesajında İran'a “İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran’ın sonu olur. ABD'yi tekrar tehdit etme!” diye seslendi.





Trump Fox News televizyonuna verdiği demeçte ise "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim" dedi. "Savaşmak istemiyorum. Ancak İran gibi durumlar olduğunda, nükleer silahlara sahip olmalarına izin veremezsiniz, bunun olmasına müsaade edemezsiniz" şeklinde konuştu.







ABD geçen ay Devrim Muhafızlarını terörist örgüt olarak ilan etmişti.







