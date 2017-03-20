Savaş olmazsa Ayasofya!

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, bugünkü köşesinde AKP'nin 16 Nisan öncesi son kozlarını oynamaya çalıştığını yazdı. İddiaya göre AKP, Barzani'yle anlaşıp PKK'nın çoktan boşalttığı Kandil'deki köylere operasyon yapabilir, bir başka plan ise Ayasofya'nın ibadete açılması! İşte Gürcanlı'nın yazısının o bölümü:





Ankara fısıltısı; büyük sürpriz Ayasofya mı?





16 Nisan referandumu öncesi “evet” cephesi, her türlü yolu deniyor.





CHP ile kavga çıkarma taktiği tutmayınca, AKP'liler “hayır diyenler terörist/vatan haini” söylemini ortaya attı.

Bu söylem tutmayınca, Avrupa ile yaratılan suni kriz ile “evet” cephesini sıkılaştırmayı denediler.





Görünen o ki, bu da tutmadı.





Şimdi Ankara kulislerinde sırada “savaş senaryosunun” olduğu konuşuluyor.





AKP'nin, Barzani ile anlaşıp, Kuzey Irak'ta PKK'nın büyük ölçüde boşalttığı söylenen Kandil'e bir operasyon düzenleyebileceği kulislerde en çok fısıldanan konu…





Mart sonu/nisan başı için tasarlanan bu operasyonun da istenen etkiyi vermeme ihtimaline karşılık sürpriz unsur ise Ayasofya…





Hollanda ile başlayıp, tüm Avrupa ülkelerini kapsayan suni krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemini “Hilal Haçlı'ya karşı” gibi, Müslüman/Hıristiyan çekişmesine kadar getirdi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu söylemi, dünyadaki tüm Müslüman nüfusu kastederek, “Türkiye 2 milyarın ümmetidir. Siz Türkiye'ye hükmedici konuşamazsınız” dedi.





Çavuşoğlu'nun bu 2 milyar içine Türkiye'nin kavgalı olduğu Sisi'nin Mısır'ı, AKP'lilerin son dönemde sürekli hakkında atıp tuttuğu İran'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem “Sen benim muhattabım değilsin. Seviyemde, kıratımda değilsin” dediği Irak Başbakanı Abadi'yi kapsayıp kapsamadığı meçhul.





Ne olursa olsun, bu kadar büyük bir söylemi yine büyük bir “eylem” ile taçlandırmak gerekir. Ankara'da da işte bu “eylemin”, başta Erdoğan, tüm AKP'lilerin Ayasofya'da birlikte kılacakları bir cuma namazı olabileceği konuşuluyor.





“Hilal'e karşı Haçlı” söylemi eşliğinde, Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp, yeniden tam kapasite ile ibadete açılması, kulislere göre Saray'da ciddi ciddi konuşuluyor.