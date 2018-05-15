Samanyolu Haber /Ekonomi / Satışlar durdu, müteahhit sıfır karla ev satışına başladı /15 Mayıs 2018 12:43

Satışlar durdu, müteahhit sıfır karla ev satışına başladı

GYODER, İNDER ve KONUTDER peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatıyor. İndirimli fiyatlar 15 Haziran'a kadar geçerli olacak. Yetkililer, bu indirimle beraber kârları sıfırladıklarını belirtti.

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Son iki çeyrektir düşüş trendine giren konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin toplantıda dağıtılan basın bültenine göre, kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 40 firmayı kapsıyor. 

Ortak toplantıda konuşan  KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas  "15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere kampanya başlatıyoruz. Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim kararı aldık" dedi. Elmas, sektör olarak kârlarını sıfırladıklarını vurguladı.

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Kamu bankaları öncülüğünde bazı bankalar da sektörü tekrar canladırabilmek için konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.
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