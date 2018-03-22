Samanyolu Haber /Gündem / Satış sonrası Hürriyet'in Ankara temsilcisi: Sarayın yemekleri çok güzel /22 Mart 2018 10:58

Satış sonrası Hürriyet'in Ankara temsilcisi: Sarayın yemekleri çok güzel

İktidara yakınlığı ile bilinen Demirören grubuna satış işlemleri başlayan Doğan Medya Grubu'ndaki gazetelerden Hürriyet'in Ankara Temsilcisi Hande Fırat patron değişikliği haberi sonrası ilk gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekleri övmekle başladı. Fırat, "Ankara temsilcilerinin resepsiyonlarda başlarından ayrılmadıkları çiğ köfteler, zeytin yağlı yaprak dolmaları..." ifadesini kullandı.

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Patron değişikliği sonrası ilk Saray övgüsü Hande Fırat'tan geldi.

Fırat'ın "Benim Michelin yıldızım Külliye’ye" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Devlet başkanlarına resmi yemekler, yemekli toplantılar, davetler, resepsiyonlar...

Birbirinden farklı lezzette yemekler, taze meyvelerden yapılan -içinde mutlaka taze meyve parçacıkları bulunan- değişik içecekler, kilo aldırmayan tatlılar...

Ankara temsilcilerinin resepsiyonlarda başlarından ayrılmadıkları çiğ köfteler, zeytinyağlı yaprak dolmaları...

Son örnek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği öğle yemeğindeki “Atıksız Menü.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağındaki temel mantık, yiyeceklerin ziyan edilmemesi ve atılmaması. Ayrıca sağlıklı, kilo yapmayan gıdalardan yapılması. Mutfağın başında Seyit Başkonak var. Hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de “atıksız mutfak” sebebiyle kendi Michelin yıldızımı onlara veriyorum...


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