Satılan gazeteler 'satıldık', alan grupsa 'aldık' diye haber yapmadı

Doğan medyanın satışı haberi sonrası herkes satan ve alan gruplara ait gazetelerde haberlerin nasıl görüldüğünü merak ederken sonuç hayal kırıklığı oldu.





İki gruba ait Hürriyet, Posta, Milliyet ve Vatan'da satış haber bile olamadı.





Konuya ilişkin olarak eski Doğan Grubu çalışanı Bülent Mumay, "Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasına ilişkin haberler, sadece bu iki grubun gazetelerinde yok! Bu bile çok şey anlatmıyor mu?" dedi.







Gazetelerde ilgili haberleri bulamayan okurlarsa özellikle sosyal medyada 'satışta utanılacak taraflar mı var ki alınan-satılan yayın organları haber bile yapmıyor' diye sordu



