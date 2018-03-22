Samanyolu Haber /Medya / Satılan gazeteler 'satıldık', alan grupsa 'aldık' diye haber yapmadı /22 Mart 2018 11:15

Satılan gazeteler 'satıldık', alan grupsa 'aldık' diye haber yapmadı

Doğan Medya'nın Demirören grubuna satılması, sadece Hürriyet, Posta (Doğan Grubu gazeteleri), Milliyet ve Vatan'da (Demirören grubu gazeteleri) haber olmadı

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Doğan medyanın satışı haberi sonrası herkes satan ve alan gruplara ait gazetelerde haberlerin nasıl görüldüğünü merak ederken sonuç hayal kırıklığı oldu.

İki gruba ait  Hürriyet, Posta, Milliyet ve Vatan'da satış haber bile olamadı.

Konuya ilişkin olarak eski Doğan Grubu çalışanı Bülent Mumay, "Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasına ilişkin haberler, sadece bu iki grubun gazetelerinde yok! Bu bile çok şey anlatmıyor mu?" dedi.

Gazetelerde ilgili haberleri bulamayan okurlarsa özellikle sosyal medyada 'satışta utanılacak taraflar mı var ki alınan-satılan yayın organları haber bile yapmıyor' diye sordu

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