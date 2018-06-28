Satılan Etiler Polis Okulunun yıkımına başlandı

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 25 Aralık ayağında gündeme gelen, İstanbul’un en değerli arazilerinden Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun yıkımına dün başlandı.





Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, 32 bin metrekarelik arazinin riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Polis lojmanı yapılması karşılığında İBB’ye devredilen arazinin imar planı yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu. İBB tarafından arazi geçen nisan ayında hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. KİPTAŞ ihaleyi 2 milyar 660 milyon lira bedelle kazandı. Bu rakamdan İBB de 1 milyar 388 milyon lira pay alacak. Satışın ardından dün okul binasına ilk kazma vuruldu. Okul bahçesindeki müştemilatların bir kısmı yerle bir edildi. İş makinalarının seçimlerin hemen ardından bütün gün çalıştığı görüldü. Okulun metruk hale gelmiş ana binasına ise henüz dokunulmadı. İnşaatta çalışan işçiler yıkımı bir hafriyat şirketinin yaptığını belirterek 15-20 gün içerisinde yıkım çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.