Samanyolu Haber /Dünya / Sarkozy gözaltına alındı /20 Mart 2018 13:59

Sarkozy gözaltına alındı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde linç edilerek öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'den mali destek aldığı iddiaları üzerine yürütülen ön soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre Sarkozy, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu polisleri tarafından Paris Nanterre'de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Haberde, konferans için bulunduğu Dubai'den yeni dönen ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmeye hazırlanan Sarkozy'nin, 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından gönderilen paralarla yürüttüğü şeklindeki iddialar üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.

Sarkozy hakkında 2013'te bu iddialar nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.

2016'da iş adamı Ziad Takieddine, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiğini söylemişti. Bu ifadeler, eski Libya askeri istihbarat birimi direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.
Eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim, 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş, üzerinde bulunan notlarda da Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği ortaya çıkmıştı.

Kaddafi ile Fransa arasında ilişkiyi sağlayan kişi olarak gösterilen ve kısa süre önce Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Beşir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiğini söyledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den çok Kaddafi'yi inandırıcı buluyorum" diye konuşmuştu.

Sarkozy, 2002-2004 ve 2005-2007 arasında Fransa İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, 2007'de yapılan seçimde sosyalist aday Segolene Royal'i geride bırakarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.
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