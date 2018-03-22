Samanyolu Haber /Dünya / Sarkozy adli kontrolle serbest /22 Mart 2018 10:27

Sarkozy adli kontrolle serbest

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı finansman sağlamakla suçlanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin adli denetim ile serbest bırakıldığı belirtildi.

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Le Monde gazetesinin haberinde, “İki gün gözaltında tutulduktan sonra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye bugün, 21 Mart’ta, pasif yolsuzluğu yönetme, seçim kampanyasına yasadışı finansman sağlama ve Libya devlet paralarını gizleme suçlaması yönetildi” dendi.  Hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan Sarkozy'nin tüm suçlamaları reddettiği bildirildi.

?KADDAFİ’NİN OĞLU SARKOZY’YE KARŞI İFADE VERMEYE HAZIR

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, babasının yasadışı vakıflarla birlikte Sarkozy’nin seçim kampanyasını finanse ettiğine dair deliller sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Middle East Monitor’un haberine göre, 2011’de öldürülen Libya liderinin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy’nin Trablus’taki karargahının eski başkanı Claude Guéant’a ilk para teslimatının şahidi olduğunu söyledi.
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