Sarkozy adli kontrolle serbest

Le Monde gazetesinin haberinde, “İki gün gözaltında tutulduktan sonra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye bugün, 21 Mart’ta, pasif yolsuzluğu yönetme, seçim kampanyasına yasadışı finansman sağlama ve Libya devlet paralarını gizleme suçlaması yönetildi” dendi. Hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan Sarkozy'nin tüm suçlamaları reddettiği bildirildi.





