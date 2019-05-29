Şarkışla Belediyesi, AKP amblemi şeklinde havuz yaptı

Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.





AKP amblemi şeklinde hazırlanan projede üzerinde çalışıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan parkta AKP amblemli havuz belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Parkın AKP amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.





YANDAŞ MEDYA: UZAYDAN FARK EDİLİYOR





Öte yandan, Şarkışla Belediyesi'nin park çalışması yandaş medyada 'uzaydan fark edilen park ve havuz' şeklinde servis edildi.