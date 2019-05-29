Samanyolu Haber /Gündem / Şarkışla Belediyesi, AKP amblemi şeklinde havuz yaptı /29 Mayıs 2019 22:22

Şarkışla Belediyesi, AKP amblemi şeklinde havuz yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park projesinde, AKP amblemi şeklindeki park ve havuz yapıldı.

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Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

AKP amblemi şeklinde hazırlanan projede üzerinde çalışıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan parkta AKP amblemli havuz belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Parkın AKP amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

YANDAŞ MEDYA: UZAYDAN FARK EDİLİYOR

Öte yandan, Şarkışla Belediyesi'nin park çalışması yandaş medyada 'uzaydan fark edilen park ve havuz' şeklinde servis edildi.
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