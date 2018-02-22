Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Volkan Konak’a silahlı saldırı /22 Şubat 2018 00:50

Şarkıcı Volkan Konak’a silahlı saldırı

Volkan Konak’a, İstanbul Ataşehir’de sahne aldığı barda bir kişi ateş açtı.

SHABER3.COM

Şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı. Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi bar korumaları tarafından vurularak yakalandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi.

İstanbul Ataşehir'de bir barda sahne alan Volkan Konak'a 'Sen vatan hainisin' diyen bir kişi ateş açtı.

Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, kurşun Konak'ın başının üstünden geçip tavana saplandı.

Bar korumaları tarafından sağ bacağından vurulan saldırgan yakalandı.

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