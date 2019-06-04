Şarkıcı Alpay'a terör soruşturması

Şarkıcı Alpay, müzik kariyerinin 50. yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.







Havuz medyasında yer alan habere göre o gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın 'terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı' iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





ALPAY: GEZMİŞ VE ARKADAŞLARINA, BERKİN ELVAN'A ŞARKI İTHAF ETMEK, GEZİ DİRENİŞİNİ SAVUNMAK TERÖRSE BEN TERÖRİSTİM





Konuyla ilgili olarak Duvar’dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan Alpay, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından katledilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör? Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim” ifadelerini kullandı.





Sanatçı Alpay, hukuki yollara başvuracağını belirtti.