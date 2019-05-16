Samanyolu Haber /Gündem / Sarıgül'ün eski danışmanından DSP'ye ağır suçlama /16 Mayıs 2019 19:25

Sarıgül'ün eski danışmanından DSP'ye ağır suçlama

Gazeteci Gültekin, DSP’nin 23 Haziran’daki seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyecekleri kararıyla ilgili paylaşımında, "31 Mart için alınan 40 milyon doları aşkın para konuşuluyor tabi ki destekleyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Son seçimlerde DSP’den Şişli Belediye Başkanı olan Sarıgül’ün eski danışmanı gazeteci Gültekin, DSP’nin 23 Haziran’daki seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyeceklerini açıklamasını şöyle yorumladı:

“DSP Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyecekmiş... Eee, 31 Mart için alınan 40 milyon doları aşkın para konuşuluyor tabi ki destekleyemeyeceksiniz… Yine de her şey güzel olacak Ekrem İmamoğlu.”

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çekildiğini, aday göstermeyeceklerini ancak İmamoğlu’nu da desteklemeyeceklerini açıklamıştı.
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