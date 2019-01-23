Samanyolu Haber /Gündem / Sarıgül CHP'den istifa edip aday oldu /23 Ocak 2019 12:58

Sarıgül CHP'den istifa edip aday oldu

Şişli belediye başkanlığına aday olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

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2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül yazılı bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. 

Sarıgül dört yıldır seçimlere hazırlandığı halde CHP'nin seçimlere iki ay kala hala adaylarını netleştirmemiş olmasını eleştirdi.

"Dört yıldır gece gündüz Şişli’de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!" diyen Sarıgül "Bir önceki seçimde İstanbul’u bana emanet eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin hala Şişli adayını açıklamaması beni kırdı" ifadelerini kullandı.

Partisinde yaşanan sorunlara şimdiye kadar "siyasi nezaket" ve "parti disiplini" çerçevesinde yaklaştığını belirten Sarıgül "Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor" dedi.

Sarıgül "Bugün bir karar aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için ve ya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıgül istifa açıklamasında Şişli belediye başkanlığına aday olacağını da ifade etti.
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