Samanyolu Haber /Politika / Sarıgül: Bütün rakiplerimden 40 bin fazla oy alacağım /11 Şubat 2019 13:35

Sarıgül: Bütün rakiplerimden 40 bin fazla oy alacağım

DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül, "Bizim bir örgütlenme modelimiz var. Ve bütün rakiplerimizden 40 bin oy daha fazla alırız. Kapı kapı dolaşıyoruz ve o kapılar bize sevgiyle açılıyor. Zaten o sevgiyi görmeseydim aday olmazdım" dedi.

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DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül, Milliyet'ten Eren Aka'ya konuştu.

Seçim çalışmalarına dair bilgi veren Sarıgül, "Ak güvercini hemen hemen bilmeyen yok. Ama bunları biz Sarıgül'e evet, DSP'ye evet, ak güvercine evet diyerek mektuplarımızı her kapının altına atıyoruz. Evlere ne götürüyoruz? Bir DSP kalemi. Bir tane Sarıgül. Bir tane defter, bir tane de kupa götürüyoruz" dedi.

"Ne ile götürüyoruz bunları? Şişli plastik sevmez kampanyasını biz 2006'da başlatmıştık. İktidar daha yeni yaptı" ifadesini kullanan Sarıgül, "DSP markası yıpranmış bir marka değil. Bu marka temiz bir marka ve Şişli seçmenine çok sempatik geldi. Biraz tanınmaya ihtiyacı var. Biz de tanıtmakta zorluk çekmiyoruz. Ak güvercin dediğimiz zaman bütün kapılar açılıyor. Ak güvercin ismi Şişli'ye yabancı bir isim değil" diye konuştu.

Sarıgül, "Eğer seçimi kazanırsanız Şişli'de neler yapmak istiyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

— İlk yapacağımız iş telefonların başına canlı, bizi yaşayan arkadaşlarımızı koyacağız. Belediyenin ruhu olacak. Bizi aradığınızda karşınızda canlı bir insan bulacaksınız. Vatandaş sıkıntısını anlattıktan 3 dakika sonra arkadaşlarımız orada olacak. İki, Şişli Belediyesi'nde gün batmayacak. 24 saat telefonların başında nöbetçi arkadaşlarımız olacak ve 24 saat belediyenin ışıkları sönmeyecek. İlk gün yapacağımız uygulama bu olacak. Sıfır ihtimal. Bizim bir örgütlenme modelimiz var. Ve bütün rakiplerimizden 40 bin oy daha fazla alırız. Kapı kapı dolaşıyoruz ve o kapılar bize sevgiyle açılıyor. Zaten o sevgiyi görmeseydim aday olmazdım.
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