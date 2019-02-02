Samanyolu Haber /Politika / Sarıgül: 48 aydır sahadayım! Düğün cenaze kaçırmadım, elinizde Messi var oynatmıyorsunuz /02 Şubat 2019 12:06

Sarıgül: 48 aydır sahadayım! Düğün cenaze kaçırmadım, elinizde Messi var oynatmıyorsunuz

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkan adayı gösterilmediği için CHP istifa eden Mustafa Sarıgül, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Aday gösterilmemesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olmadığını belirten Sarıgül, kendisini Arjantinli başarılı futbolcu Lionel Messi'ye benzeterek “Elinizde Messi gibi bir oyuncu varken oynatmazsanız nasıl kazanırsınız” dedi.

Sarıgül’ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“CHP ADAYLARINI 1 YIL ÖNCE AÇIKLAMALI“”

5 yıl önce Sarıgül en değerli adayım diyorsunuz 5 sene sonra Sarıgül’e kendi ilçesini aday yapmakta zorlanıyorsunuz. Bu meseleyi benim meselem olmaktan çıkarmak genele yaymak lazım. Bugün seçimlere 57 gün var. Hala adaylar belli değil. Nasıl bu adaylar gidecek projelerini anlatacak. Ben ana muhalefette sistem meselesine üzülüyorum. İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yanlışlarını söylemek. Adayların açıklanmasını toplumsal barışla yapmak lazım. CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı.”

“KILIÇDAROĞLU’NA ASLA KIRGIN DEĞİLİM“

“Ben Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim. Ben kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın genel Başkanın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP’de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var.”

KENDİNİ MESSİ’YE BENZETTİ

“Bazı şeyleri hissederseniz. Siz şimdi Barcelona’nın antrenörüsünüz. Elinizde Messi gibi bir oyuncu var, oynatmıyorsunuz. Maçı nasıl kazanacaksınız? Ben olayı görüyorum, olaya bakıyorum.”

“BİR TEK YÖNETİCİ ARAMADI“

“Beni CHP Genel Merkezi’nden bir tek yönetici aramadı. Ben 48 aydır çalışıyorum. Sahadayım. Belediye Başkanlığı’nda boşluk vermek olmaz. Bir tek düğün cenaze kaçırmadım. Bu çalışmaları yaptığımı herkes biliyor. CHP’den bir tek kişi beni aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramadı ama yakın çevresinden bana telefonlar geldi.”

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