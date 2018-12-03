'Sarı Yelekliler'in protestosu Fransız ekonomisini vurdu

On binlerce "sarı yelekli" eylemcinin başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde sokaklara çıkıp polisle çatışmasının yarattığı şiddet ortamı borsada haftanın ilk işlem gününde etkisini gösterdi.

Fransız otel zinciri Accor (ACCP.PA), havayolu şirketi Air France (AIRF.PA) ile süpermarket zinciri Carrefour ve karayolları işletmecisi Vinci'nin hisseleri yüzde 0.9 ile 2 arasında değişen oranlarda geriledi.

Piyasa uzmanları özellikle Paris'te polis ve göstericiler arasında meydana gelen çatışmalardan yansıyan şiddet görüntülerinin yatırımcıları endişelendirmiş olabileceğini hatırlattı.





Fransız enerji devi Total ülke genelindeki 2 bin 200 istasyonundan 75'inin, akaryakıt ürünü ulaştırılamadığı için atıl durumda olduğunu duyurdu.





17 Kasım'dan bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti bin 43 kişi yaralandı

Şirket ayrıca otoyolların eylemciler tarafından trafiğe kapatıldığı çeşitli bölgelerdeki 11 deposuna da ulaşımın mümkün olmadığını açıkladı.





Fransa'da geçen 17 Kasım'dan itibaren ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zammı protestolarında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.





Sokak eylemlerine ilk gününden itibaren en kitlesel katılım cumartesi günü oldu. Başkent Paris'te 10 bin olmak üzere gösterilere ülke genelinde yaklaşık 136 bin kişi katıldı.





Eğitim politikalarına karşı lise öğrencileri de sokağa çıktı

Öte yandan hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, haftanın ilk gününde ülke genelinde 100'den fazla lisede blokaj eylemi düzenledi. Öğrenciler, yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.





Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildi.





Bu arada, Paris'in Aubervillers banliyösündeki bir lisede öğrenciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Bir araç ve birçok çöp bidonu ateşe verildi. Dijon kentinde de binlerce öğrencinin katıldığı bir eylem düzenlendi.