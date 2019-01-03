Samanyolu Haber /Dünya / Sarı Yeleklilerin lideri gözaltına alındı /03 Ocak 2019 11:17

Sarı Yeleklilerin lideri gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden Eric Drouet gözaltına alındı. Gerekçenin izinsiz gösteri düzenlemek olduğu bildirildi.

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Fransa'da akaryakıt vergisi zammı üzerine başlayan Sarı Yelekliler protestolarına liderlik eden isimler arasında yer alan Eric Drouet gözaltına alındı. Savcılık makamlarının Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgiye göre Drouet izinsiz gösteri düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alındı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, polis kaynakları, halihazırda silah taşımaktan yargılanan Drouet'nin başkent Paris'te Champs-Elysees'ye giderken yakalandığı belirtildi. Drouet'yi zafer anıtı Arc de Triomphe yakınlarında onlarca göstericinin beklediği aktarıldı.

Drouet'nin gözaltına alınması Fransız siyasetçi Jean Luc Melenchon'un tepkisine neden oldu. Twitter üzerinden yayımladığı mesajında "Eric Drouet yine yakalandı, neden? Güç suistimal ediliyor. Siyasileşen polis, Sarı Yelekliler hareketinin liderlerini hedef alıyor" diye yazdı.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Macron'un istifası isteniyor, işçi, emekli ve öğrenciler taleplerini duyurmaya çalışıyor. Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle son iki haftadır gösterilere katılımda düşüş gözlense de protestolar sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 avro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sırasında Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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