"Sarı yelekliler" yine sokakta

Fransa'da göstericelerin sarı yelek giydiği eylemler "sarı yelekliler" diye biliniyor.





Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği eylemler, 23'üncü haftasında Paris'teki Place de la Republique'de devam etti.





MACRON YÖNETİMİNİ PROTESTO EDİYORLAR





Fransa'da sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.







23'ÜNCÜ HAFTA GERİDE KALDI





Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 23'üncü haftada da devam etti.







Paris'te, Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüyen göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis kendisine şişe ve taş atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.





Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı ve bir barikatı ateşe verdi.







POLİS, ELYSEE SARAYI'NA YAKLAŞTIRMADI





Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklarla Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik tedbirir aldı.





Pazartesi günü çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.







Toulouse'da da gerginlik yaşanan eylemde polis göstericilere biber gazı sıktı.







Bordeaux, Marsilya ve Montpellier gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi.



BU HAFTA 27 BİN 900 KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke çapında düzenlenen eylemlere 9 bini Paris'te olmak üzere 27 bin 900 kişi katıldı.



Gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmasından endişe eden Fransız yetkililer, özellikle Paris'te güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Ülke genelindeki gösterilerde 60 bin polis görev yaptı. Paris'te birçok metro hattında seyahatler durduruldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterilerin sebebi olan başlıklara meselelere çözüm bulmak için "ulusal müzakere" toplantılarının ardından pazartesi günü yapacağı açıklamayı, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sebebiyle iptal etmişti.

Macron'un açıklamayı perşembe günü yapacağı belirtilmişti.

SARI YELEKLİLER 17 KASIM 2018'DEN BERİ EYLEMDE

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.



Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı.

Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.









