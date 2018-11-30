Samanyolu Haber /Dünya / Sarı yelekliler Paris'ten sonra Brüksel'de de ortaya çıktı /30 Kasım 2018 21:54

Sarı yelekliler Paris'ten sonra Brüksel'de de ortaya çıktı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'daki akaryakıt zamlarını protesto etmek için olaylar çıkaran "sarı yelekliler"in protesto gösterileri başladı.

SHABER3.COM

Polisle bir çok noktada çatışarak Fransa’nın başkentini savaş alanına çeviren ‘Sarı Yelekliler’, bu kez Belçika’nın başkenti Brüksel’de polisle karşı karşıya geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce sarı yelekli protesto düzenledi.

Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi.

ANA YOLLAR KESİNTİYE UĞRADI

Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı. Meşaleler yakan ve ses bombaları patlatan sarı yelekliler, polisin yaklaşmaması için barikatlar kurmaya çalıştı. Protesto nedeniyle toplu taşımada ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Brüksel’deki ana yollar da kesintiye uğradı.

Fransa'da “sarı yelekliler” adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20’den fazla artması üzerine yaklaşık bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Sarı yelekliler, daha önce Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi’nde protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel’e sıçramış oldu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarı yelekliler Paris'ten sonra Brüksel'de de ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:05:32