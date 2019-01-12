Samanyolu Haber /Dünya / Sarı Yelekliler Hollanda'da 14 şehirde eylem yaptı /12 Ocak 2019 21:07

Sarı Yelekliler Hollanda'da 14 şehirde eylem yaptı

Hollanda'da sarı yelekliler, Lahey, Amsterdam ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu 14 kentte toplanarak Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarını protesto etti.

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ÜLKENİN Belçika sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde de 'Hakkını aramak için ayağa kalk', 'Rutte bizim başbakanımız değil' ve 'Hükümet istifa' yazıları yer aldı. 

Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan sarı yelekliler ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti.

KIRMIZI YELEKLİLER DE SOKAĞA ÇIKIYOR

Şehir merkezinde doğru Hollanda bayrakları ile yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen eylemciler, "Rutte, defol git" sloganları attı. 
Bu arada, ülkede 7 haftadır toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen 'kırmızı yelekliler' de yarın Utrecht'te hükümet karşıtı gösteri yapacak. 
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