Sarı Yelekliler Hollanda'da 14 şehirde eylem yaptı





ÜLKENİN Belçika sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde de 'Hakkını aramak için ayağa kalk', 'Rutte bizim başbakanımız değil' ve 'Hükümet istifa' yazıları yer aldı.





Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan sarı yelekliler ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti.



