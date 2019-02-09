Sarı Yelekler eylemi 13. haftasında: Eylemcilerden birinin eli parçalandı

Fransa’da 13 haftadır devam eden Sarı Yelekler eylemlerinin bugünkü bölümünde eylemcilerden birinin eli parçalandı. Yaşananlara polisin kullandığı biber gazı kapsülünün sebep olduğu kaydedildi. Fransız polisi, özellikle başkent Paris'teki Ulusal Meclis yakınlarında eylemcilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.





Yerel medyada çıkan haberlere göre başkent Paris’teki protestolar sırasında elinden yaralanan eylemci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından itfaiyeciler tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.





Görgü tanıklarından biri ise yaşananlara polisin Ulusal Meclis’e yürümek isteyen eylemcileri biber gazıyla durdurmak istemesinin sebep olduğunu kaydetti.





CNN Türk, 30 yaşlarında olduğu belirtilen eylemciye diğer Sarı Yelekliler ve bir doktorun yardımcı olduğunu aktardı. Habere göre bir eylemci mağduru ‘elini görmemesi için’ tutarken diğerleri parçalanan eli su ile temizlemeye çalıştı.





Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘sarı yelek' (gilet jaunes) olarak adlandırılan ve kasım ayında başlayan eylemler 13 haftadır devam ediyor. Fransa’da eylemler 4 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.