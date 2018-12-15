Samanyolu Haber /Gündem / Sarı Yelek eylemlerinde beşinci hafta: Paris’te gözaltılar /15 Aralık 2018 13:16

Sarı Yelek eylemlerinde beşinci hafta: Paris’te gözaltılar

Fransa’da Sarı Yelek eylemlerinde beşinci haftaya girilirken, Paris’te polisin gözaltılara başladığı bildirildi. Şanzelize'de sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan Sarı Yeleklilerden bir eylemci, ekonomik adalet istediklerini belirterek 'Kanımız emiliyor' dedi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te polis Sarı Yeleklilerin eylemleri öncesinde polisin 25 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Sarı Yelekliler yürüyüşe geçmek için toplanırken 25 kişi gözaltına alındı. Polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği öğrenildi.

Sarı Yelekliler bugün ülke genelinde “sosyal adalet ve sosyal vergi, gerçek demokrasi, eşit haklar ve gerçek bir ekolojik geçiş için” sokağa çıkacaklarını açıkladı.

Fransa genelinde 89 bin polisin gösteriler için görevlendirildiği açıklanırken, Paris’te 8 bin polis ve 14 zırhlı aracın eylemler için görevlendirildiği belirtildi. Paris Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada polisin bugün Zafer Anıtı ve Şanzelize’deki devriye faaliyetlerini geçen haftalara göre sıkılaştıracağı ifade edildi.

'KANIMIZ EMİLİYOR'

Sabah saatlerinden itibaren Şanzelize Bulvarı’nda toplanmaya başlayan Sarı Yelekliler’den 27 yaşındaki bir sanayi işçisi Pierre Lamy, “Protestoya gelemeyen ya da korkan tüm arkadaşlarımızı ve aile üyelerimizi temsilen buradayız” dedi.

Independent’ta yer alan habere göre Lamy protestoların artık akaryakıt zamlarıyla ilgili olmanın ötesine geçtiğini belirtti. Lamy, “kanımız emiliyor” diyerek ekonomik adalet talep ettiklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Sarı Yelek eylemleriyle ilgili olarak “Ülkenin sakinleşmeye ihtiyacı var” demişti.
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