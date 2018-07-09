Samanyolu Haber /Gündem / Sarı basın kartı için başvurular artık Cumhurbaşkanlığı'na yapılacak /09 Temmuz 2018 19:10

Sarı basın kartı için başvurular artık Cumhurbaşkanlığı'na yapılacak

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kaldırıldı, yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı getirildi. Sarı basın kartı başvuruları artık Cumhurbaşkanlığı'na yapılacak

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"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 702 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" yayınlandı.

Son KHK ile T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kaldırıldı, bütün yetkileri Saray’da kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredildi.

Sarı basın kartı almak isteyen gazeteciler Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuyordu.

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kaldırılıp yetkilerinin Saray’a geçmesinden sonra sarı basın kartı için başvurular Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na yapılacak.
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