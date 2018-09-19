Şarbonlu gemideki hayvanlar Bandırma'ya boşaltılmış

Şarbon virüsle büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı ‘Rahmeh’ adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu.





Söz konusu gemi İstanbul’da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018’de Marmara’ya açıla ardından da İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında görülmüştü.









‘BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI YETERLİ OLUR AÇIKLAMA YAPMADIK’





Geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını öne sürdü. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlık ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, şöyle dedi:





“Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Brezilya’dan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gemi ile gönderilen büyükbaş hayvanlar, 18 Ağustos 2018 tarihinde Bandırma Limanı’nda gemiden tahliye edildi. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından hayvanların muayene ve kontrolleri yapılırken, klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması nedeni ile tahliye işlemlerinin başlamasına izin verildi. Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Muayene ve Komisyonu’nca da bu durum tespit edilmiştir. Kaldı ki bahsi geçen hayvanların gemiye yüklenmesinden önce tüm sağlık kontrolleri ve aşıları yaptırılmış olup hiçbir risk taşımadığı açıktır.”





‘ÇANAKKALE BOĞAZINDA 12 SAAT BEKLETİLDİ’





Geminin Bandırma Limanı’ndaki tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından 19 Ağustos 2018 tarihinde Cebelitarık Limanı’na gitmesi için çıkış izni verildiğini söyleyen Nurdoğdu, şunları kaydetti:





“20 Ağustos 2018 tarihinde gemi ikmalini sağlamak için yakıt alma, tayfa değişikliğini sağlama, yeni sefere hazırlık gibi zaruri ikmaller nedeni ile İstanbul Ahırkapı’da demirlemek durumunda kalmıştır. Ancak Kurban Bayramı’nın uzun olmasının da etkisiyle ikmallerin tamamlanması tahmin edilen tarihte gerçekleştirilememiştir. Bu sırada gündeme düşen haberler nedeni ile söz konusu gemi haberlerin odak noktası olmuş, bazı topluluklar tarafından hedef haline getirilmiştir. Daha fazla yanlış haberlere mahal vermemek adına armatörün de talimatı ile gemi Ahırkapı’dan ikmallerini tamamlayamadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Gemi, 07 Eylül 2018 tarihinde Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık 12 saat sırf bu haberlerden dolayı bekletilmiştir. Uygulamada tahmini ve hava müsaadeli 2 saat süren Boğaz geçiş süresi maalesef ki mümkün olmamıştır. Sözde şarbon tehlikesi, gemide canlı hayvanların bulunduğu gibi yanlış bilgilerden dolayı pilot gemiye çıkmak istememiş, saatler geçtikten sonra pilot ikna edilerek gemiye çıkışı sağlanmış ve geminin geçişine izin verilmiştir.”



