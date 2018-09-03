Samanyolu Haber /Gündem / 'Şarbondan sadece Ankara'da 100 hayvan öldü' /03 Eylül 2018 13:10

'Şarbondan sadece Ankara'da 100 hayvan öldü'

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Şarbon hastalığı, önlemi alınmazsa yayılabilir, ölümlere neden olabilir. Ankara'da 100’e yakın şarbondan ölen hayvan var" dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve Sivas'ta ortaya çıkan şarbon vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Şarbon hastalığı, önlemi alınmazsa yayılabilir, ölümlere neden olabilir. Ankara'da 100'e yakın şarbondan ölen hayvan var. Türkiye'de işsizlik had safhada, meralar kuruyor. Biz dolarla dışarıdan et alıyoruz" diye konuştu.

Virüsün akciğer veye sindirim sistemine yerleşmesi halinde çok daha öldürücü olabildiğini söyleyen Şeker, "Hastalıklı hayvanların etleri mutlaka güvenli şekilde imha edilmeli" ifadesini kullandı.

İstanbul, Silivri'de bir hayvanda şarbon virüsü ortaya çıkmasının ardından, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevredeki büyükbaş hayvanları aşılama çalışması yaptı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde de telef olan büyükbaş hayvanların etleriyle temas eden 3 kişiye şarbon teşhisi konulan Karadoruk köyünde, karantina devam ediyor.

Şarbon ilk olarak Kurban Bayramı'nda Et ve Süt Kurumu tarafından Brezilya'dan getirtilen ve Ankara'da bir çiftlikte tutulan hayvanlarda görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Şarbondan sadece Ankara'da 100 hayvan öldü' Sonraki Haber >>

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Gökhan Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan öğretmen anlattı

Gökhan Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan öğretmen anlattı

Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:51