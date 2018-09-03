'Şarbondan sadece Ankara'da 100 hayvan öldü'

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve Sivas'ta ortaya çıkan şarbon vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.







CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Şarbon hastalığı, önlemi alınmazsa yayılabilir, ölümlere neden olabilir. Ankara'da 100'e yakın şarbondan ölen hayvan var. Türkiye'de işsizlik had safhada, meralar kuruyor. Biz dolarla dışarıdan et alıyoruz" diye konuştu.





Virüsün akciğer veye sindirim sistemine yerleşmesi halinde çok daha öldürücü olabildiğini söyleyen Şeker, "Hastalıklı hayvanların etleri mutlaka güvenli şekilde imha edilmeli" ifadesini kullandı.





İstanbul, Silivri'de bir hayvanda şarbon virüsü ortaya çıkmasının ardından, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevredeki büyükbaş hayvanları aşılama çalışması yaptı.





Sivas'ın Gürün ilçesinde de telef olan büyükbaş hayvanların etleriyle temas eden 3 kişiye şarbon teşhisi konulan Karadoruk köyünde, karantina devam ediyor.





Şarbon ilk olarak Kurban Bayramı'nda Et ve Süt Kurumu tarafından Brezilya'dan getirtilen ve Ankara'da bir çiftlikte tutulan hayvanlarda görülmüştü.