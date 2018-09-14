Samanyolu Haber /Gündem / Şarbondan ilk ölüm /14 Eylül 2018 16:14

Şarbondan ilk ölüm

Diyarbakır'daki sağlık örgütleri: Bir çocuk şarbondan öldü, vakaların artma ihtimalinden endişeliyiz

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Sağlık örgütleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bağırsak şarbonu teşhisi konan 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, ölümlerin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. 

Diyarbakır'daki sağlık örgütleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bağırsak şarbonu teşhisi konan 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, ölümlerin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası Diyarbakır Şubesi (SES), şarbon teşhisi konmuş insanlar ve sağlık durumları, karantina, ithal edilen hayvan sayısı ve bu hayvanların dağıtıldıkları yerlerle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Açıklamada, 10 yaşındaki bir çocuğun bağırsak şarbonu nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi:

"Bitlis Güroymak'tan gelen 10 yaşındaki bir çocuk hastanın kan-gaita tetkikleri ile kanıtlanmış bağırsak şarbonuna bağlı ölümü endişelerimizi artırmıştır.

"Yine ilimizde de görülmeye başlanan ancak bildirimi yapılmadığı için yokmuş gibi görünen deri şarbonu vakalarındaki artışı ithal etlerin ilimizde de piyasaya sürüldüğü duyumları ile birlikte değerlendirdiğimizde kaygı ve endişelerimizi daha da artmaktadır."

'Gerekli denetimler yapılamayacak'
Açıklamada, 28 Nisan 2018 tarihli bir düzenleme ile ithal edilen hayvanların sağlık denetimlerinde veteriner hekim zorunluluğunun kaldırılarak ziraat mühendisi, orman mühendisi, kimya mühendislerine yetki verildiği hatırlatıldı.

Hekimler açıklamada hastalığı tanıyan meslek grupları olan veterinerler ve zooteknistlerin denetimden uzaklaştırılması nedeniyle gerekli denetimlerin yapılamayacağını da öne sürdüler.
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