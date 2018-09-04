Samanyolu Haber /Gündem / Şarbon neden bu kadar hızlı yayıldı? /04 Eylül 2018 10:26

Şarbon neden bu kadar hızlı yayıldı?

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet şarbonun neden bu kadar hızlı yayılıp farklı bölgelerde ortaya çıktığına dair fikirlerini açıkladı

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kurban Bayramı sonrası açığa çıkan ve yüzlerce kişiyi etkileyen şarbon vakasıyla ilgili olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet'le konuştu. Suhuhetle hareket edilip, paniğe yol açmadan adım atılması gerektiğini belirten Gözet, "Şarbon vakası neden arttı?" sorusunu da yanıtladı.

Sarıkaya, Gözet'in “Hayvan üreticimiz hastalığı çok iyi tanıyor ve vakaya rastlandığı anda acil tedbirleri biliyor. O nedenle ölümsüz atlatıyoruz" dediğini aktardı.Gözet'in Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepki gösterdiğini belirten Sarıkaya, bugün yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Belirttiğine göre, bakanlık tek çatı altında birleştirilince taşra teşkilatı ağırlıkla ziraatçılara ve ormancılara kalmış. Böyle olunca şarbon çıktığında az sayıdaki veteriner anında müdahale etmiş; o bölgeyi bir yıllığına karantinaya almış. Oysa tekrar hortlamaması için bakteri baskılamak amacıyla 5 yıl bölgedeki hayvan aşılamalarının takip edilmesi gerekirmiş; bir süre sonra unutulmuş, takibi ihmal edilmiş. Ya da veterinerler tarlalara gönderilip rekolte verisi toplatılmış.

"Başkan Gözet bunun en iyi örneğinin vakanın ilk çıktığı Ankara'nın yakın ilçesi Ahiboz olduğunu belirtti. Şarbon vakasına aynı bölgede geçmişte birkaç kez karşılaşılmış. Üreticiden hayvanlarını itlaf edip derine gömmeleri istenmiş. Onlar da çok daha derine kazmak için uğraşmak yerine, daha sığ derinliğe, yüzeye yakına gömmüş. Gömülen hayvan bedeninin olduğu bölgede ot bollaşmış; üretici de hayvanlarını buralarda otlatmaya başlamış. Bakteri sporlu olup form değiştirerek ömrünü koruduğu için, gömülü hayvanın üzerinde yetişen bitkiye oradan da yiyen hayvana geçmiş. Ahiboz'daki vaka analizi böyle.
"Peki, İstanbul, Amasya, Kahramanmaraş, Sivas'a kadar yayılımı nasıl oldu? Senaryosu ikna edici: 'Anadolu'da kurbanı nehir veya dere kenarında kesme alışkanlığının yarattığı yayılma'. Son şarbon vakalarına Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın geçtiği yerlerde rastlandığını anımsattı. 'Hastalıklı hayvanın kanı veya sakatatını nehre veya dereye atarsanız, geçtiği her yere yayılmasını kolaylaştırırsınız' dedi.

"Bir başka gerekçesi var ki, o da nehirlerin geçmediği bölgelerdeki hastalığı açıklamaya yeterli. Başkan Gözet, bu yıl Güney Amerika ve Fransa'da da şarbona rastlandığını anımsattı. İthal samanla hastalığın taşınmış olma ihtimaline dikkat çekti. Hastalığın birçok bölgede aynı zamanda görülmesini izah edecek başka bir neden bulamadıklarını bildirdi."
 
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