Samanyolu Haber /Gündem / Sarayında bulunan paraların bir kısmı Türkiye'den mi? /22 Nisan 2019 13:30

Sarayında bulunan paraların bir kısmı Türkiye'den mi?

Sudan'da darbeden sonra yönetime geçen Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abduelfettah el- Burhan, devrik lider Ömer el Beşir'in hapishanede olduğunu ve tüm mal varlığına devlet tarafından en konulduğunu açıkladı.

Devrik lider Ömer-el Beşir'in para çuvalları

Beşir'in ikametgah olarak kullandığı resmi konutunda 7 milyon avro, 350 bin dolar ve birkaç milyar Sudan cüneyhi bulduklarını kaydeden Burhan, tutuklu kişilerin yurt dışındaki hesaplarında bulunan paraların ülkeye geri iadesi konusunu da takip edeceklerini dile getirdi.

Ülkede siyasi tutuklu olmadığına işaret eden Burhan, Askeri Geçiş Konseyi olarak Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'ndaki üst düzey komutanları yapılan soruşturmaların ardından emekliye sevk ettiklerini, ancak bütün teşkilatın emekliye sevk edilmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

Bu arada savcılık Sudan'ın devrik lideri hakkında kara para aklama ve zimmetine yüklü miktarda para geçirme suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık özellikle Ülke dışından gelen milyonlarca dolar yardım ve yatırımdan El Beşir’in aldığı rüşvetlerin üzerinde duruyor. Türkiye’de Sudan’a en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Ayrıca Türkiye Sudan’dan askeri üst alabilmiş nadir ülkelerden biri.

Erdoğan’ın son Sudan ziyaretinde Türkiye'nin Suakin Adası'nda bir askeri üs kurma konusundaki anlaşma yapılmıştı. Hal böyle olunca  Ömer el Beşir’in sarayında bulunan çuvallar içindeki dolar ve Eurolar arasında Türkiye’nin paralarının olması çok büyük ihtimal. Savcılık soruşturması bunu ortaya çıkartacak. 

TÜRKİYE’NİN YATIRIMLARI 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Sudan'da 300 milyonu doğrudan, 300 milyonu da müteahhitlik işleri olmak üzere 600 milyon doların üzerinde Türk yatırımı var. Ülkedeki Türk firmaları demir-çelik, çimento, deri, mermercilik, mobilyacılık, şehirlerarası otobüs taşımacılığı gibi alanlarda çalışıyor.
Türkiye, Sudan'da 99 yıllığına 315.000 hektar tarım arazisi kiraladı . Son olarak  Eylül 2018'de, Türkiye'nin devlet şirketi TPAO , Sudan'da 100 milyon dolar tutarında bir petrol arama anlaşması yaptı .

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