Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın yeni atamalarında akraba kriteri /25 Temmuz 2018 09:45

Saray'ın yeni atamalarında akraba kriteri

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve bakanlık yardımcıları gece yarısı atamasıyla belli oldu.

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Karar Resmi gazetede yayımlanırken Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ’ın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na teyzesinin oğlu olan Danıştay Üyesi İbrahim Er'i atadı.

AKP’nin 2002'de iktidara geldiğinde İbrahim Er’in ilköğretim müfettişi olduğunu söyleyen Uludağ, “2003'te hemen MEB İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. 2007'de Genel Müdür oldu. 2011'de Abdullah Gül tarafından Danıştay üyesi olarak atandı. 2016'da Erdoğan tarafından aynı göreve tekrar getirildi” diyor.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan atamalar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığında yapıldı.

Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine ise İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal , İletişim Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla ayrıca, Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.

Parlamenter sistemin ardından başkanlık sistemine geçiş ile kurulan yeni kabinede bakan yardımcıları arasında AKP’li isimlerin akrabaları dikkat çekiyordu.

Erdoğan kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak yer bulan eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın kuzeni Fatma Varank’ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yardımcılığına atanması tartışma konusu olmuştu.
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