Saray'ın talimatıyla 403 basın kartı iptal edildi

Basın kartlarının doğrudan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlanmasından sonra, sarı basın kartından mavi basın kartına geçiş nedeniyle yüzlerce gazeteci yeni basın kartlarını almayı beklerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi çok sayıda gazetecinin basın kartını iptal etti.







TANRIKULU FUAT OKTAY’A SORDU





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basın kartı iptal edilen toplam gazeteci sayısını ve gerekçelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.





BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı tarafından Tanrıkulu’na gönderilen yanıtta, 1 Ocak ile 29 Mayıs arasında iptal edilen basın kartı sayısının 403 olduğu ifade edildi. Yanıtta ayrıca iptal işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi dayanak gösterilerek yapıldığı belirtildi.





‘CEZAEVİNE ATILMALARI YA DA İŞSİZ KALMALARI YETMİYOR…’





Cumhurbaşkanlığı’nın dayanak gösterdiği yönetmelik maddesi, basın kartlarının iptal şartlarını tanımlıyor. Bu maddede, işten ayrılanların süresi içinde kartını iade etmemesinin yanı sıra “milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunulması ve basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapması” gibi gerekçeler yer alıyor.





Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı tarafından verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Tanrıkulu, “Objektif olmayan değerlendirmelerle basın kartlarının iptal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Basın emekçilerinin cezaevine atılmaları ya da işsiz kalmaları yetmiyor bir de çalışarak elde ettikleri, komisyon sonucu onaylanan basın kartları iptal ediliyor” dedi.





‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN EN DİPTE OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ’





İptal edilen basın kartı sayısının yüksekliğinin iktidarın medyayı ve gazetecileri, baskı altında tuttuğunun çok açık göstergesi olduğunu ifade eden Tanrıkulu, “Yanıttan, mesleki çalışmaları değil, direkt gazetecileri izleyerek basın kartlarının iptal edildiği sonucu çıkmaktadır. Bu ayrıca halen basın kartları elinde olan gazetecilere de bir mesaj niteliğindedir. İfade ve medya özgürlüğünün en dipte olduğu dönemdeyiz” diye konuştu.