Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın masrafı çok Erdoğan'ın 'örtülü' ödenek harcaması 1 milyar 722 milyon lira! /11 Mayıs 2019 10:52

Saray'ın masrafı çok Erdoğan'ın 'örtülü' ödenek harcaması 1 milyar 722 milyon lira!

Yalnızca 2018 yılında 'örtülü' ödenekten 1 milyar 722 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 14 yılda harcanan miktarın da 14.5 milyar lira olduğunu yazdı.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003’ten bu yana 'örtülü' ödenek harcamaları gündem oldu.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Erdoğan’ın 'örtülü' ödenek kullanımının 2003’ten bu yana 17 kat arttığını yazdı.

“Örtülü ödenekte 16 yıl” başlıklı yazıda, 2003 yılında örtülü ödenekten 98,3 milyon lira kullanan Erdoğan, 2018’de ise tam 1 milyar 722 milyon lira kullandı.

Toker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Örtülü ödenek harcamasına gelince. AKP’nin ilk bütçesini yaptığı 2003 yılında örtülü ödenek kullanımı 98.3 milyon TL. 2018 sonunda harcama tutarı 1 milyar 722 milyon TL (En yüksek harcama 2017’de 1.9 milyar TL.)

Bu veriler, Erdoğan’ın 2003’ten 2018 yılına gelinceye kadar örtülü ödenek harcamalarında 17.5 kat artışı ifade ediyor. İki bütçe verisindeki gelişmeler karşılaştırıldığında karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor: Erdoğan’ın başbakanlık artı cumhurbaşkanlığını içine alan 16 yıl boyunca yaptığı örtülü ödenek harcamalarındaki artış, 16 yıl boyunca bütçe gelirlerindeki artıştan yaklaşık 2.5 kat daha fazla.

Resmi verilere göre Erdoğan’ın 2003-2018 döneminde yaptığı toplama örtülü ödenek harcaması ise 14.5 milyar TL’ye ulaştı. Ekonominin daraldığı verginin zor toplandığı bir ekonomide, örtülü ödeneğin harcama alanlarının gizli tutulması, bu artışı daha da anlamlı hale getiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saray'ın masrafı çok Erdoğan'ın 'örtülü' ödenek... Sonraki Haber >>

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Putin yere kapaklandı!

Putin yere kapaklandı!

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:12:30