'Sarayın kibirlisi tarlaya ayağında galoşla girdi'

Sosyal medyada Erdoğan ailesinin sonradan görmelikleri ve kibirlerine vurgu yapılırken CHP sözcüsü de buna değindi.





Ekonomik olarak tüm vatandaşların ciddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen sözcü Faik Öztrak, ''bu iktidar elinde iki Trakya'dan daha büyük alanın ekilip biçilmez hale geldiğini aktararak şöyle dedi:





'SARAYIN KİBİRLİSİ TARLAYA GALOŞLA GİRDİ'





"Tarım devriminin yapıldığı bu topraklarda tarım bitirdiler. Aslında iktidarın çiftçiye, tarıma bu yaklaşımını en güzel bir fotoğraf karesi çok güzel özetliyor. Tarlanın çamurunun, tozunun ayağına bulaşmasından korkan sarayın kibirlisi tarlaya ayağında galoşla girmiş. Bunlar ne ara bu kadar sosyete oldular? Arkadaş, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Topraktan bu kadar korkmak neden? Ayağını tarlanın bereketli çamuruna değdirmeyen, pabucuna toprağın tozunun bulaşmasından korkan biri çiftçimizin çektiği sıkıntıları nasıl anlayacak? 'Bu memlekette ne varsa ben getirdim, ben yaptım' diye övünüyorlardı. Hakikaten bu defa Türkiye’de olmayanı yaptılar. Tarlaya paçalarını da koruyan uzun konçlu galoşla giren ilk siyasi olmayı başardılar. Sarayından millete dürbünün tersiyle bakanlar, elbette tarlaya da galoşla girer. Ama milletimiz durumun gayet güzel farkındadır. Sabırla bundan sonra önüne gelecek ilk sandığı beklemektedir."